eNose, nasul care detectează ateroscleroza și cancerul Știința, de la zi la zi, tot face pași. Mereu aflam, auzim, citim despre alte noutați. De curand, cercetatorii din Israel, de la Institutul de Tehnologie Technion-Israel din Haifa, pentru deplina elocvența, au inventat un dispozitiv prin care pot fi descoperite afecțiunile cardiace. Și nu doar, dispozitivul depisteaza și cancerul sau ateroscleroza, probleme legate de inima. Respectiva invenție se numește nas electronic și, mai la obiect, eNose. Aceasta poate detecta, numai printr-un test de respirație, orice mici modificari moleculare in sangele unui pacient. Nasul artificial folosește un rand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In evaluarea de miercuri noapte spre joi dimineața, Institutul pentru Studiul razboiului din Washington (ISW) transmite ca actualul comandament militar rus iși pierde probabil din ce in ce mai mult increderea in securitatea Crimeei, in urma recentelor lovituri ucrainene asupra obiectelor militare rusești…

- Tibor Hartel, profesor la Facultatea de Știința și Ingineria Mediului a Universitații Babeș Bolyai din Cluj a analizat temperatura solului din curtea instituției și atrage atenția asupra felului in care se intrețin spațiile verzi, mai ales cele din marile aglomerații urbane.

- O gaura neagra inactiva de noua ori mai mare decat masa Soarelui a fost descoperita pentru prima data in afara Caii Lactee, cercetatorii numind-o o "descoperire foarte interesanta", relateaza The Guardian. Desi nu este primul candidat pentru statutul de gaura neagra, un cercetator de la Universitatea…

- Actorul a avut o prima reacție dupa ce a aparut la festivalul Neversea, care a avut loc la mare in perioada 7-10 iulie, cu o femeie, alta decat soția. Toma Cuzin a spus pentru cancan.ro care e legatura lui cu aceasta, dar și ca a fost insoțit la malul marii și de familia sa. Firicel din serialul „Las…

- In evaluare de miercuri noapte spre joi dimineața, Institutul pentru Studiul razboiului din Washington (ISW) transmite ca nu au existat caștiguri teritoriale revendicate sau inregistrate ale Rusiei pe frontul din Ucraina in ultimele 24 de ore, pentru prima data in 133 de zile de razboi.

- Universitatea Ovidius din Constanta UOC , prin Facultatea de Istorie si Stiinte Politice FISP , in parteneriat cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc IICCMER si Institutul de Istorie "Nicolae Iorga" al Academiei Romane, organizeaza joi, 9 iunie 2022, dezbaterea…

- Universitatea Ovidius din Constanta UOC , prin Facultatea de Istorie si Stiinte Politice FISP , in parteneriat cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc IICCMER si Institutul de Istorie "Nicolae Iorga" al Academiei Romane, organizeaza joi, 9 iunie 2022, dezbaterea…

- Craiova vrea „curent“ pentru masinile electrice. Primaria Craiova vrea sa monteze pe domeniu public primele statii de reincarcare pentru vehiculele electrice. Dorinta municipalitatii dateaza inca din 2019, dar pana acum nu s-a indeplinit. Acum s-ar fi ivit insa prima ocazie de a transforma visul in…