ENGIE Romania incheie un parteneriat cu Mercedez-Benz Romania pentru promovarea mobilitatii electrice ENGIE Romania incheie un parteneriat, la nivel national, cu Mercedes-Benz Romania pentru promovarea ofertei de statii de incarcare electrice, Elvi, produse de EVBox, companie detinuta de ENGIE, lider la nivel mondial in productia de statii de incarcare pentru autovehicule electrice.



Parteneriatul vizeaza toate autoturismele electrice si plug-in hybrid Mercedes-Benz si smart EQ.



Parteneriatul marcheaza un demers concret de a veni in intampinarea clientilor Mercedes-Benz care opteaza pentru achizitionarea de autoturisme electrice sau plug-in hybrid, facilitandu-le acestora dotarea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mercedes-Benz Romania și ENGIE Romania anunța un parteneriat, la nivel național, pentru promovarea ofertei de stații de incarcare electrice Elvi, produse de EVBox, companie deținuta de ENGIE, lider la nivel mondial in producția de stații de incarcare. Parteneriatul marcheaza un demers concret de a…

- Premierul Ludovic Orban anunta ca Programul Rabla va continua in acest an si ca va avea loc "cel mai probabil in luna martie" pentru a incuraja producatorii autohtoni de automobile care asigura o mare parte din exporturile Romaniei. "Vor fi finantate (Programul Rabla si Programul Rabla Plus…

- Guvernul a emis, luni, o hotarare pentru alocarea a 112,6 milioane de lei, din Fondul de rezerva, destinati cheltuielilor urgente necesare functionarii primariilor din 284 de localitati. Decizia include solicitari de alocare care nu au fost cuprinse in hotararea data in sedinta de pe 20 decembrie.…

- Riscurile raman in continuare pentru un deficit mai mare pentru anul viitor, prognozele macroeconomice par prea optimiste, ceea inseamna ca proiectia de venituri este prea optimista, a declarat, marti, pentru AGERPRES, Ionut Dumitru, economist sef al Raiffeisen Bank Romania, cu privire la proiectul…

- Vicepresedintele Comisiei Europene Margrethe Vestager a avertizat in legatura cu nevoia masiva a Internetului de energie electrica si consecintele acestui lucru asupra mediului, intr-un interviu publicat duminica - informeaza dpa. O digitalizare suplimentara va necesita si mai multa energie…

- Ungaria este pregatita sa inceapa negocierile cu Gazprom privind un nou acord pe termen lung de aprovizionare cu gaze naturale, a anuntat luni ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, dupa intalnirea cu Viktor Zubkov, presedintele Board-ului grupului rus, transmite Reuters.…

- Twitter a anuntat ca Partidul Conservator al premierului Boris Johnson a indus in eroare publicul prin schimbarea numelui unuia din conturile sale de pe reteaua de socializare, pentru a face sa para ca este un serviciu de verificare a informatiilor, in timpul dezbaterii electorale televizate din Marea…

- Societatea de Transport Bucuresti (STB) extinde lucrarile de upgrade pentru Sistemul Automat de Taxare si in cursul acestei saptamani, astfel incat procesul de vanzare a titlurilor de calatorie poate intampina temporar dificultati, informeaza Primaria Capitalei. "Lucrarile de upgrade la Sistemul…