- Lampile solare sunt un dispozitiv de uz casnic eficient din punct de vedere energetic și rentabil. Acestea fac ca energia electrica regenerabila sa fie accesibila pentru proprietarii de locuințe care nu-și pot permite sa instaleze o rețea solara rezidențiala.In plus, lampile solare sunt disponibile…

- Guvernul are pe ordinea de zi a sedintei de miercuri analiza privind stadiul elaborarii proiectului ordonantei de urgenta privind masurile din domeniul energiei, transmite Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Interesul pentru utilizarea surselor alternative de energie a crescut considerabil in ultimii ani. Din dorința de a proteja mediul, dar și de a beneficia de avantaje economice, consumatorii s-au indreptat tot mai mult spre produse care utilizeaza energia solara. Astazi discutam despre boilere solare…

- Tarif redus cu 50% pentru locuitori din Apuseni, la gaz și curent. Primarii solicita simplificarea procedurii pentru facilitate Locuitorii din peste 20 de localitați din Munții Apuseni pot beneficia de o reducere cu 50% a tarifelor la energia termica, gaze naturale si energia electrica. Intr-o intalnire…

- Panourile fotovoltaice oferite de CEZ micilor fermieri din Dolj și Olt produc energie verde și sunt sursa vitala pentru irigarea culturilor. In luna iulie a fost finalizat procesul de instalare a panourilor fotovoltaice, in valoare de 15 000 euro, pentru Marian Daniel Sotorog, fermier din județul Dolj,…

- „Pana” de curent in Alba Iulia, pe mai multe strazi din Centru. Se lucreaza la remedirea defecțiunilor „Pana” de curent in Alba Iulia, pe mai multe strazi din Centru. Se lucreaza la remedirea defecțiunilor Energia electrica s-a intrerupt in aceasta dupa masa, in Municipiul Alba Iulia, in jurul orei…

- Perioada de depunere a propunerilor de proiecte de producție de energie din resurse regenerabile de energie eoliana și solara, cu sau fara instalații de stocare integrate se prelungește pana la data de 22 iunie, a anunțat Ministerul Energiei, potrivit economedia.ro. “Ghidul specific-Conditii specifice…

- Biologii Centrului de Cercetari Biologice al Gradinii Botanice „Vasile Fati” din Jibou deruleaza un important proiect de cercetare. Oamenii de știința analizeaza modul in care plantele capteaza, stocheaza și transforma caldura solara in energie. Directorul Gradinii Botanice „Vasile Fati” din Jibou,…