Ucraina primește curent electric din România, după atacul Rusiei care a lăsat un milion de ucraineni în beznă Ucraina primeste curent electric din Romania, dupa cel mai amplu atac rusesc asupra instalatiilor sale energetice de la inceputul razboiului. Peste un milion de oameni au ramas in bezna. Ucraina primește asistența urgenta din partea Romaniei, Poloniei și Slovaciei, dupa ultimul atac al Rusiei, cel mai puternic din ultima perioada. Rachetele Rusiei au vizat rețeaua de electricitate a Ucrainei și au lasat peste un milion de consumatori fara curent electric . Ucraina primește curent electric din Romania Vineri, in jurul orei 11:00, Romania a exportat catre Republica Moldova o cantitate de aproximativ… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Trupele rusești au lansat un atac la scara larga in Ucraina. Ca urmare a loviturilor, centrala electrica de stat Ladyzhenskaya din regiunea Vinnița, centrala hidroelectrica din Dnipr, centrala termica Zmievskaya și centrala termica 3 din regiunea Harkov au fost scoase din funcțiune. Penele de curent…

- Rusia a lansat 14 drone de atac si un tir cu rachete asupra Ucrainei in cursul noptii, iar sistemele de aparare aeriana au distrus noua drone, precum si trei rachete ghidate deasupra regiunilor Harkov si Dnipropetrovsk, au anuntat luni fortele aeriene ucrainene. Pe de alta parte, Moscova susține ca…

- Administratia Militara Regionala Kiev a raportat, in noaptea de sambata spre duminica, ca a fost activat sistemul de aparare antiaeriana, pe fondul unui atac rusesc cu drone. “A fost detectata deplasarea unor drone inamice. Forțele de aparare aeriana opereaza in regiune” – se arata in mesajul administratiei,…

- Armata ucraineana a informat ca a doborat noua din cele 14 drone lansate de Rusia in sudul si centrul Ucrainei in noaptea de vineri spre sambata. "Ucraina a distrus noua drone inamice in regiunile Dnipro, Odesa, Nikolaiv si Jitomir", au precizat fortele aeriene de la Kiev. Cele mai multe dintre dronele…

- Rusia a lansat vineri dimineata o serie vasta de bombardamente asupra mai multor orase ucrainene. O alerta aeriana la nivelul intregului teritoriu ucrainean a fost lansata in jurul orei locale 7:00. Atacurile au vizat capitala Kiev, unde s-au auzit mai multe explozii, precum si orasele Harkov, Liov…

- Rusia a declansat vineri unul dintre cele mai mari atacuri cu rachete asupra Ucrainei din razboiul de pana acum, ucigand 16 civili, ranind alte zeci si lovind cladiri rezidentiale din Kiev, dar si din sudul si vestul tarii, relateaza AFP si Reuters. „In prezent, 16 persoane au fost ucise si 97 ranite,…

- Rusia a lansat vineri dimineata o vasta serie de lovituri aeriene asupra mai multor orase din Ucraina, vizand in special capitala Kiev, precum si Harkov (nord-est), Lvov (vest) si Odesa (sud).