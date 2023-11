Eneli colaboreaza cu Kallay Saunders si Claydee pentru single-ul “If You Never”

Stiri pe aceeasi tema

- Tiesto face echipa cu Tears for Fears, NIIKO X SWAE și GUDFELLA pentru “Rule the World (Everybody)”. Dupa cum sugereaza titlul și colaboratorii celebri, piesa este o reimaginare a clasicului „Everybody Wants to Rule the World” din 1985 al Tears For Fears, care a explodat pentru prima data cand o versiune…

- “No Tears”, cel mai fresh single semnat Minelli, este o piesa dance antrenanta, care te va invalui intr-o atmosfera fun și plina de energie. Piesa se remarca prin bass-ul sau puternic, care ofera un ritm molipsitor, perfect pentru dans și distracție pe ringul de dans. Versurile și instrumentalul piesei…

- Frumoasa Vanesa Sono aduce in playlisturi „Classy”, o piesa fresh, catchy, ce-ți ramane intiparita in minte de la primul play. Single-ul „Classy” este rezultatul colaborarii dintre Vanesa Sono și Boban Apostolov, care și-au unit forțele pentru a crea un proiect cu adevarat special. Piesa exploreaza…

- Mihai Traistariu iși dorește sa participe din nou la Eurovision și a anunțat ca este in cautarea unui compozitor. Artistul vrea sa aiba o piesa foarte buna, dar nu vrea sa plateasca pentru ea.Mihai Traistariu s-a hotarat și are in plan sa participe la Eurovision 2024. Cantarețul a postat pe rețelele…

- Lidia Buble, artista ce a cucerit, atat publicul din Romania, cat și cel internațional, alaturi de Fly Project, artistul roman a carui muzica este virala in toata lumea, colaboreaza pentru prima data și aduc in playlisturi „Oh La La”, un single hot ce nu ne lasa sa uitam de zilele fierbinți de vara.…

- Dunca Laurence a lansat single-ul „Rest In Peace”. Piesa este continuarea lui „Electric Life” și „Skyboy”, primele doua single-uri de pe viitorul album al lui Laurence – Skyboy. „Piesa „Rest In Peace” este un cantec despre a oferi cuiva care iți frange inima intrand și ieșind din viața ta, un simplu…

- Intr-o combinație palpitanta și memorabila, DJ și producatorul PASCAL LETOUBLON aduce o piesa noua captivanta, „Somebody To Miss”, care care este o colaborare cu DJ-ul și producatorul David Puentez și tanarul cantareț și compozitor, Remme. „Sunt super mulțumit de rezultat și abia aștept reactiile oamenilor.…

- Artistul de origine greaca, Steve Ant, și Liviu Teodorescu prelungesc vara cu o melodie perfecta pentru petreceri si playlist-uri – „Mi Loca”. Piesa reprezinta o premiera pentru Liviu Teodorescu, cantand pentru prima data in limba spaniola, alaturi de un intro in limba greaca de la Steve Ant. „Mi Loca”…