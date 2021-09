Enel vrea să tripleze producția de energie din surse regenerabile, până în 2030. România, pe listă Compania italiana de utilitati Enel vrea sa-și tripleze capacitatile de producere a energiei din surse regenerabile pana in 2030, ajungand astfel la 145 de GW instalati. Romania face parte și ea din acest plan, dovada fiind ultimele doua achiziții realizate recent. Francesco Starace, CEO Enel, a vorbit in cadrul Dialogului la nivel inalt al ONU pe tema energiei, convocat de secretarul general al ONU Antonio Guterres – prima reuniune ONU din ultimii 40 de ani la nivelul liderilor dedicata exclusiv provocarilor din domeniul energiei.- despre solutiile existente pentru accelerarea tranzitiei energetice,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

