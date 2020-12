Enel Green Power începe operarea unui parc eolian de 140 MW în Africa de Sud, investiţie de 200 de milioane de euro ”Enel Green Power RSA, filiala sud-africana de energie din surse regenerabile a Grupului Enel, a inceput operarea comerciala a parcului sau eolian Nxuba de 140 MW din provincia Eastern Cape. Proiectul, a carui constructie a presupus o investitie de 200 de milioane de euro, urmeaza sa genereze o cantitate anuala de energie de 460 GWh”, a informat compania. Proiectul, care a presupus o investitie de 200 de milioane de euro, creste la peste 650 MW capacitatea totala a companiei in aceasta tara, prin intermediul a opt parcuri operationale ”Aceasta etapa importanta confirma angajamentul EGP fata de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

