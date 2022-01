Stiri pe aceeasi tema

- Enel recalculeaza facturile compensate deja, astfel incat sa reflecte si ultimele acte normative aprobate la finalul anului trecut, care reglementeaza aplicarea TVA, iar consumatorii ar putea primi inapoi circa 10 lei, in medie, scrie Agerpres . „Clientii Enel Energie si Enel Energie Muntenia eligibili…

- Facturile aferente consumului de gaze naturale pentru luna noiembrie 2021 au fost emise corect pentru clientii persoane fizice, avand implementata schema de compensare si pe cea de plafonare a preturilor, au transmis luni reprezentatii Enel Romania. "Clientii Enel Energie si Enel Energie Muntenia…

- Aproape 60% din facturile emise de Enel Energie si Enel Energie Muntenia pentru furnizarea de energie electrica au fost compensate si plafonate, au transmis reprezentantii companiei, vineri, la solicitarea Agerpres. "Furnizorii Enel au trimis clientilor persoane fizice care se incadreaza in…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca exista numerosi furnizori de energie care au emis facturi ignorand legea care stabileste plafonarea de pret si compensari pentru facturi, sustinand ca s-a aflat personal in situatia de a primi o factura cu tarif necompensat si neplafonat.