- La Virgin Radio Romania ne place sa va oferim intotdeauna cele mai #FRESH hituri. Astazi va prezentam piesa de la March and June & Andrada, „Sign from God”, piesa pe care o vedem perfecta pentru o zi de luni. Piesa este deja in topuri in Cehia, Ungaria și Slovacia, are peste 100.000 de vizualizari și...…

- Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat au lansat in aceasta seara piesa „Inima Naiva”, in direct la Virgin Radio Romania, in emisiunea Lizei Sabau și a lui Gabriel Fereșteanu. Cei doi spun ca piesa deschide calea catre noi colaborari, avand in vedere ca totul merge foarte bine: „Mai urmeaza și alte piese,…

- Interpreta rusa Zemfira a lansat primul videoclip muzical din ultimii șapte ani. Videoclipul la piesa "Злой человек" a aparut pe canalul YouTube al interpretei luni, 1 februarie. Dupa cum scrie lenta.ru, in film a videoclip s-a filmat actrița Renata Litvinova. In subtitrarea la video se menționeaza…

- NANE este artistul care a scos cea mai multa muzica in inceputul asta de an. Dupa „SORRY NOT SORRY”, artistul a mai venit cu o piesa, la doar 3 zile distanța. Aceasta este o colaborare intre NANE și LU-K BEATS, se numește „ECSTASY” și are in mai puțin de 24 de ore aproape 100 de... View Article

- Yuhuuu, avem clip nou de la Eminem! Artistul l-a lansat sambata seara, inainte de confruntarea dintre Dustin Poirier si Conor McGregor din UFC, castigata de Poirier. In videoclipul piesei Higher apar presedintele Ultimate Fighting Championship, Dana White, si prezentatorul ESPN, Michael Eaves. Melodia…

- Justin Bieber a lansat piesa „Anyone”, in prima zi din noul an. Justin Bieber a lansat chiar pe 1 ianuarie 2021 piesa „Anyone”, produsa si scrisa alaturi de Andrew Watt si cu un videoclip regizat de Colin Tilley. In noaptea dintre ani, Justin Bieber a cantat pentru prima oara piesa in cadrul unui concert…

- ADDA incheie anul cu o piesa sensibila „De Craciun”, alaturi de Andrada Precup, marea caștigatoare X Factor. Cele doua artiste colaboreaza pentru prima oara, la scurt timp dupa finala concursului, chiar in prag de Sarbatori. In perioada lui Craciun, magia ne cuprinde și ne aminteste cu precadere de…

- Nicole Cherry a lansat o piesa de Craciun impreuna cu Trupa Feelings. Piesa se numește Impreuna de Craciun și e menita sa aduca ceva optimism in viețile nostre in aceste sarbatori de iarna. „Noi suntem Feelings, o gașca nebuna de 7 baieți cu care exista șanse mari sa te fi intalnit la vreo petrecere,…