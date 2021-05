Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Paris a amenințat ca ii va pedepsi pe militarii activi care au semnat o scrisoare deschisa in care 20 de generali in retragere il avertizeaza pe Emmanuel Macron ca țara se indreapta spre „razboi civil”, acuza pericolul „islamismului și hoardelor suburbane” și sugereaza o posibila intervenție…

- Iata ca Emmanuel Macron nu doar ca l-a trimis pe Iohannis ”dupa semințe”, așa dupa cum titram ”lovitura” din 6 aprilie, dar președintele francez a avut grija ca acesta sa fie lasat și fara ”banii de buzunar”. Cei din Planul Național de Redresare și Reziliența. Iar așa dupa cum avertizam, ”este doar…

- Cancelarul german,presedintii francez si ucrainean-apel Rusiei pt retragere Foto: Arhiva Cancelarul Angela Merkel, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si cel ucrainean, Volodimir Zelenski, au lansat ieri un apel la adresa Federatiei Ruse sa îsi retraga trupele comasate în ultimele…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, reclama aderarea tarii sale la NATO si UE in fata amenintarii ruse si ii indeamna pe europeni, cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, in frunte care il va primi vineri la Paris, sa treaca de la vorbe la actiuni, noteaza AFP. "Nu putem sta la nesfarsit…

- Presedintele chinez Xi Jinping va participa vineri la un summit in sistem de videoconferinta, pe tema schimbarilor climatice, cu liderii francez si german ''la invitatia lui Emmanuel Macron'', a anuntat joi diplomatia chineza, potrivit AFP si Xinhua, noteaza Agerpres. ''Presedintele Xi Jinping va…

- Uniunea Europeana (UE) ”este cam (ca un vehicul) diesel”, care ”demareaza lent”, dar care ”merge departe”, apreciaza presedintele francez Emmanuel Macron intr-un interviu acordat lui Nikos Aliagas si difuzat de televiziunea greaca ERT, in care afirma ca nu a anticipat o dezvoltare atat de rapida…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si premierul polonez Mateusz Morawiecki si-au exprimat sustinerea miercuri, in cadrul unei intrevederi la Paris, pentru politica de vaccinare a UE in contextul crizei de COVID-19 si au insistat asupra ''solidaritatii europene'' in acest domeniu, relateaza AFP.…