Jucatoarea de tenis Emma Raducanu a fost descrisa ca o "eleva model” de catre profesorii ei de la Newstead Wood, un liceu selectiv de fete din Orpington, sud-estul Londrei, informeaza dailymail.co.uk, potrivit news.ro.

Ea a obtinut trei note de 9 si patru de 8 in examenele GCSE si asteapta rezultatele nivelurilor A de matematica si economie.

"Din clasa a saptea a muncit din greu, a fost sarguincioasa si nu ai fi stiut ca in acelasi timp este un superstar de tenis in devenire. Parintii ei au fost in spatele ei tot timpul cu tenisul si cu scoala si s-au asigurat ca accentul pe scolarizare…