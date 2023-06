Emily Istrate este pregatita sa intre In mintea mea cu noul ei single

Stiri pe aceeasi tema

- La inceput de sezon estival, familia muzicala #ELRaduProject prezinta o noua artista, cu o lansare de piesa & videoclip. De data aceasta este vorba despre Denisa Simota, in varsta de 13 ani, originara de la Iași. Tanara interpreta debuteaza cu melodia „Voi reuși”, compusa și produsa de catre interpretul…

- Lost Frequencies, unul dintre cei mai carismatici artiști din muzica electronica, este unul dintre headliner-ii celei de-a 5-a ediții a celui mai mare festival organizat pe o plaja din Europa, NEVERSEA.

- COANA CHIRIȚA BARZOI PLEACA IN VACANȚA! 10 iunie, ora 18:30 și 11 iunie, ora 17:30 #COMEDIE 14+ de Vasile Alecsandri Regia: Petru VUTCARAU Mereu actual, cu umor debordant și cu o abundența de situații și aluzii la realitațile social-politice ale vremii, cel mai longeviv spectacol din Republica Moldova…

- Iubim, traim și simțim „Atipic”! Acesta este mesajul pe care artista din Republica Moldova, PETRA, il transmite prin muzica și versuri in cel de-al cincilea single pe care l-a pregatit. Cu muzica și versurile compuse de catre PETRA, Gabriel Huiban, Randi, Mattias Bylund și Arsenium, „Atipic” este despre…

- Dupa ce Romania a ratat calificarea și in acest an la Eurovision, in finala competiției de la Liverpool a ramas Republica Moldova. Piesa „Soarele si luna” a lui Pasha Parfeni se lupta cu melodiile altor 25 de țari. Potrivit sondajelor, șansele de a obține un loc fruntaș sunt minime.

- La 40 de ani de la premiera piesei „Nu m-am gandit la desparțire”, de la Festivalul Mamaia, hitul se intoarce intr-o varianta fresh și actuala, dar cu același vibe, in interpretarea Andrei și a lui Andrei Banuța. Single-ul este o coproducție Andra Records și Global Records, pastreaza refrenul și parte…

- Scarlet Aura, una dintre cele mai bine cotate formații de heavy metal din Romania, anunța lansarea noului lor single, intitulat „Cu pletele-n vant”. Aceasta piesa puternica și libera transmite un mesaj de incredere și determinare, și este o demonstrație a puterii și versatilitații muzicii heavy metal.…

- EL Radu, interpretul din Republica Moldova, aduce in playlisturi „Vraja ta”, un single cu un sound fresh, plin de emoție. Produsa de catre Ivan Linkovsky impreuna cu „The Master of the Sound” și cu versurile scrise de catre EL Radu, „Vraja ta” este despre iubire, cunoaștere, ințelegere și acceptare.…