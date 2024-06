Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de fani s-au adunat, sambata noapte, in Piața Cibeles din centrul capitalei Spaniei, pentru a sarbatori cucerirea trofeului Ligii Campionilor de catre Real Madrid.Imbracați in tricourile favoriților și avand in dotare tobe, steaguri, vuvuzele, fulare, dar și copii ale trofeului Ligii Campionilor,…

- Real Madrid a scris istorie pe Wembley, reușind sa iși adjudece o noua „urecheata”, „La decimoquinta”. Succesul a fost posibil datorita reușitelor semnate de Dani Carvajal și Vinicius Jr in minutele 74, respectiv 83. Cu victoria din ultimul act in fața celor de la Dortmund, formația lui Carlo Ancelotti…

- Dani Carvajal și Vinicius Jr. au semnat golurile Realului, tranșand disputa de pe Wembley. Cu acest succes, Los Blancos și-au trecut in palmares al 15-lea trofeu de Champions League. Deschiderea de scor a survenit in urma unei faze fixe, Toni Kroos, aflat la ultimul meci in tricoul Realului, a centrat…

- Suporterii celor doua formații, Real Madrid și Borussia Dortmund, au afișat scenografii spectaculoase inainte de primul fluier al partidei. Apoi, jucatorii „Die Schwarzgelben” și-au salutat fanii deplasați pe Wembley (stadion care gazduiește pentru a opta oara ultimul act de Champions League) intr-un…

- Laszlo Dioszegi, patronul celor de la Sepsi, este prezent la Londra pentru finala dintre Real Madrid și Dortmund. Acesta s-a declarat neutru, cu un gram de simpatie in plus fața de „Die Schwarzgelben”, ținand cont de trecutul tehnicianului covasnenilor, Bernd Storck, fost jucator la Borussia. ...

- Kylian Mbappe (25 de ani) a plecat de la PSG și s-a ințeles cu Real Madrid. El a vorbit despre viitor și a spus ca anunțul oficial se apropie. Mbappe va fi prezentat in urmatoarele zile, cel mai probabil imediat dupa finala Champions League. Real Madrid o infrunta pe Dortmund in ultimul act al UCL pe…

- In finala Champions League de pe 1 iunie, Dortmund va da piept cu Real Madrid, de 14 ori caștigatoare a trofeului. Cu aceasta ocazie, „Die Schwarzgelben” se va reintalni cu fostul star de pe Signal Iduna Park, Jude Bellingham. De mijlocașul englez se leaga o clauza interesanta, in urma careia Borussia…

- Luka Modric, Toni Kroos, Nacho și Dani Carvajal pot intra in istoria fotbalului dupa finala Champions League dintre Real Madrid și Borussia Dortmund. Cei 4 pot ajunge la 6 trofee in cea mai importanta competiție europeana pentru cluburi. Modric, Kroos, Nacho și Carvajal au in acest moment 5 Ligi ale…