Francezul Corentin Moutet (locul 79 ATP, 25 de ani) a facut scandal inutil in timpul meciului pierdut, in optimile Roland Garros, in fața italianului Jannik Sinner (locul 2 ATP, 22 de ani), scor 1-3 (6-2, 3-6, 2-6, 1-6). La scorul de 3-1 pentru Sinner, in setul al 4-lea, Moutet a servit fara sa arunce mingea deasupra umarului și a calcat linia. Arbitrul a semnalat eroarea comisa de francez și a oprit desfașurarea punctului, dictand o prima greșeala. ...