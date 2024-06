Insulele Maldive interzic accesul cetăţenilor israelieni Sunt solidari cu Palestina! Insulele Maldive urmeaza sa interzica accesul cetatenilor israelieni, a anuntat duminica presedintia de la Male, odata cu o actiune nationala de „solidaritate cu Palestina”, transmite AFP . Un purtator de cuvant a precizat, fara a da detalii privind intrarea in vigoare a masurii, ca Mohammed Muizzu a luat deja decizia. Seful statului a mai lansat si o campanie de strangere de fonduri, sub sloganul „Maldivienii solidari cu Palestina”; populatia tarii este majoritar musulmana sunnita. Maldivele, arhipelag din Oceanul Indian format din peste 1000 de insule, parte a unor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

