O tânără mamă şi fiica sa au dispărut din Piteşti. Sunaţi la 112 dacă ştiţi ceva de ele! Politia argeseana a fost anuntata duminica de faptul ca Rebeca Felicia Negoița, o tanara mama in varsta de 20 de ani, a plecat de la domiciliu impreuna cu fiica sa de un an si patru luni si nu mai este de gasit! Parintii au fost cei care au anuntat disparitia deoarece tanara locuia cu ei. Tanara a mai plecat, in trecut, de la domiciliu, dar parinti sustin ca de fiecare data anunta unde merge. De asta data, Rebeca a plecat luand cu ea haine și o suma mica de bani. De la plecarea sa, telefonul femeii este inchis. Fetita nu este recunoscuta de tata, deci mama are drepturi exclusive asupra ei, putand… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

