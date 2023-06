Stiri pe aceeasi tema

- Naționala U21 a Romaniei parasește Campionatul European de Tineret. Marți seara, Romania a remizat cu Croația, 0-0. Tricolorii mici au terminat grupa B pe ultimul loc, cu un singur punct, fara gol marcat și cu patru primite.

- Selectionerul echipei nationale de tineret a Romaniei, Emil Sandoi, a declarat, luni seara, intr-o conferinta de presa, ca nu este nici primul si nici ultimul antrenor caruia publicul ii cere demisia, asa cum s-a intamplat dupa infrangerea cu Ucraina, a doua a formatiei sale la Campionatul European…

- ​Infrangerea suferita de naționala U21 a Romaniei in partida cu Spania nu lasa loc de prea multe opțiuni pentru jucatorii pregatiți de Emil Sandoi in disputa cu Ucraina, sambata, de la ora 19:00, pe stadionul Ghencea din București. Pe Betano, in partida Romania – Ucraina, pot fi plasate intre doua și…

- Infrangerea suferita de naționala U21 a Romaniei in partida cu Spania nu lasa loc de prea multe opțiuni pentru jucatorii pregatiți de Emil Sandoi in disputa cu Ucraina, sambata, de la ora 19:00, pe stadionul Ghencea din București. Pe Betano, in partida Romania – Ucraina, pot fi plasate intre doua și…

- Romania U21 – Spania U21 0-3, primul meci al nationalei lui Emil Sandoi la EURO 2023, a fost in format LIVE TEXT pe AS.ro. „Tricolorii” mici nu au putut sa produca surpriza in debutul la turneul final care se disputa in Romania si Georgia. 21.000 de fani aflati in tribunele Stadionului Steaua. Abel…

- Campionatul European U21 debuteaza astazi cu meciurile din grupele A și B. Belgia U21 - Olanda U21, Georgia U21 - Portugalia U21 și Ucraina U21 - Croația U21 au inceput la ora 19:00, liveSCORE pe GSP.ro. Romania U21 - Spania U21, debutul „tricolorilor” la EURO 2023, este programat astazi, de la ora…

- Valentin Mihaila a fost eroul Romaniei in meciul de la Lucerna, cu Elvetia, cele doua goluri ale sale din prelungirile partidei aducand un punct tricolorilor. Din pacate, extrema de 23 de ani a suferit o accidentare pe final de meci si rezultatul RMN-ului efecuat marti indica o ruptura musculara. Astfel,…

- Selecționerul naționalei Romaniei U21, Emil Sandoi (58 de ani), a hotarat sa nu se bazeze pe David Miculescu (22 de ani, extrema dreapta, de la FCSB), George Cimpanu (22 de ani, extrema dreapta, de la CSU Craiova), Marco Ehmann (22 de ani, fundaș central, de la Paralimniou) și portarul Otto Hindrich…