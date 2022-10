Stiri pe aceeasi tema

- Emi și Cuza ii vor imita pe Connect-R și Shift la „Te cunosc de undeva!”. Cei doi concurenți vor fi puși in situații dificile in show-ul de la Antena 1. Cea de-a cincea gala „Te cunosc de undeva!”, difuzata sambata, de la 20:00, la Antena 1, vine cu o provocare de zile mari pentru Emi si Cuza. Celor…

- Connect-R și Shift s-au transformat in The Wheater Girls și au facut un show incendiar. Au cantat piesa "It's Raining Men" in cea de-a patra ediție a emisiunii Te cunosc de undeva. Cum au comentat jurații interpretarea lor.

- Cea de-a treia gala „Te cunosc de undeva!”, difuzata sambata, de la 20:00, la Antena 1 vine cu o provocare de zile mari pentru cuplul Connect-R si SHIFT. Dupa ce si-au testat cunostintele de limba spaniola cu provocarea Daddy Yankee, dar si sensibilitatea cu transformarea in James Brown, Connect-R si…

- Cea de-a treia gala Te cunosc de undeva!, difuzata sambata, de la 20:00, la Antena 1 vine cu o provocare de zile mari pentru cuplul Connect-R si SHIFT. Dupa ce si-au testat cunostintele de limba spaniola cu provocarea Daddy Yankee, dar si sensibilitatea cu transformarea in James Brown, Connect-R si…

- Connect-R și Shift s-au transformat in James Brown și au cantat piesa „It's a man's man' man's world” in cea de-a doua ediție a emisiunii Te cunosc de undeva. Cum au comentat jurații interpretarea lor.

- Connect-R si SHIFT vor face echipa in cel mai nou sezon Te cunosc de undeva!, ce va avea premiera sambata, de la 20:00, la Antena 1, iar cei doi au simtit din plin provocarile ruletei, inca din prima gala a transforming show-ului. Daca initial s-au bucurat pentru transformarea primita, imediat cei doi…

- Cel de-al 18-lea sezon „Te cunosc de undeva!”, care va avea premiera sambata, 10 septembrie, de la 20:00, la Antena 1, vine cu o multime de surprize si, totodata, o multime de provocari pentru cele opt cupluri de artisti. Transformari majore, surprize majore, dar si temeri majore sunt doar cateva dintre…

- „Te cunosc de undeva!” a ajuns la majorat! Cel de-al 18-lea sezon al show-ului de la Antena 1, ce va avea premiera sambata, 10 septembrie, de la 20:00, aduce pe scena o noua serie de artisti, iar spectacolul va continua si in culise. Imediat dupa difuzarea unei gale, Zarug ii va invita pe telespectatori…