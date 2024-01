Stiri pe aceeasi tema

La scurt timp dupa ce au spus cel mai frumos și hotarat „Da" din viața lor, cei doi au acceptat o provocare inedita. Pe el il știu mulți romani, insa puțini știu cine este Madalina, sotia lui Emi de la Noaptea Tarziu. Concurenta de la Power Couple Romania are o meserie neașteptata.

Emi de la „Noaptea tarziu" și Madalina s-au cunoscut pe Instagram, iar anul trecut s-au casatorit. Cei doi participa impreuna la Power Couple și marturisesc ca a fost o experiența de neuitat pentru ei.

- Power Couple Romania – La bine și la greu, show-ul care redefinește relația de cuplu, va avea premiera la Antena 1 pe 5 februarie, emisiunea fiind difuzata luni, marți și miercuri, de la 20:30. Competiția prezentata de Dani Oțil aliniaza la start 9 cupluri de vedete pregatite sa treaca prin situații…

Gabriela și Cristi Iacob sunt unul dintre cuplurile competiției „Power Couple Romania". Cei doi actori au marturisit ca amandoi sunt colerici și cand se cearta se lasa cu scantei.

CRBL nu se numara printre cei 20 de concurenți de la Survivor All Stars, emisiune care incepe pe 16 ianuarie la Pro TV. In schimb, cantarețul a semnat un alt contract cu Antena 1, pentru un alt show. CRBL a participat la Suvivor Romania 2023, insa acum, la Suvivor All Stars, el nu iși va face apariția

Eliza Natanticu implinește astazi 34 de ani, iar cu aceasta ocazie, aceasta a transmis un meaj pe contul de socializare. Artista a devenit cunoscuta dupa ce a participat la X Factor. De asemenea, aceasta a plecat la America Express impreuna cu soțul ei. Cosin și Eliza au așteptat pana in aceasta zi speciala

- Power Couple Romania – La bine și la greu, cea mai incitanta competiție a cuplurilor, prezentata de Dani Oțil, aduce la Antena 1 experiența unica traita de noua perechi de vedete fața-n fața cu cele mai inedite incercari.

Dani Oțil e prezentatorul „Power Couple Romania – La bine și la greu", noua emisiune de la Antena 1 in care adrenalina și distracția poarta 9 cupluri de vedete prin cele mai inedite incercari. Show-ul a fost filmat in Malta și e realizat dupa un format internațional.