- Emi a facut marele pas in ediția 40 a sezonului 4 din Asia Express. Concurentul și-a pregatit cererea in casatorile inca de cand era pe Drumul Imparaților, iar marele eveniment a avut loc astazi, 23 noiembrie 2021.

- Ediția 40 a sezonului 4 din Asia Express a venit cu un moment unic, care a taiat rasuflarea telespectatorilor Antena 1. Emi și-a cerut iubita in casatorie in ultima etapa de pe Drumul Imparaților, iar evenimentul a fost ținut secret de catre concurent pana astazi, 23 noiembrie 2021.

- Cuza de la Asia Express s-a afișat pe internet cu o bruneta focoasa care intoarce toate privirile, insa se pare ca nu e doar frumoasa, ci și deșteapta. Iata cum se descrie noua cucerire a cantarețului de la Noaptea Tarziu.

- Cuza de la Noaptea Tarziu, actual concurent la Asia Express, face cucerire dupa cucerire, iar de aceasta data se pare ca are o noua iubita. Tanarul s-a afișat alaturi de o bruneta focoasa intr-un local de fițe din Capitala, acolo unde au petrecut ore in șir.

- In episodul 33 din Asia mai tarziu, Eliza Natanticu și Irina Rogojinaru, reporterul baieților de la Noaptea Tarziu, au povestit despre relația de prietenie pe care au legat-o in Asia Express, dar și despre momentul in care echipele au fost separate și au plecat desparțiți in cursa.

- Concurenții din Asia Express sunt puși in fața a fel și fel de situații neplacute in competiție, iar odata ajunși in Georgia, aventura de pe Drumul Imparaților devine din ce in ce mai grea. Mihai Petre a fost pus intr-o situație neplacuta in momentul in care el, alaturi de soția lui, Elwira, se aflau…

- Cuza, concurentul Asia Express care face o echipa de excepție cu Emi, colegul sau de la Noaptea Tarziu, este unul dintre cei mai indragiți concurenți din acest sezon, pe Drumul Imparaților.

- Pentru prima data in sezonul 4 Asia Express, Shift nu s-a mai putut abține și a apelat la un gest necontrolat, care ar fi putut sa ii faca mari probleme cu localnicii din Istanbul. Concurentul a clacat in plina strada, iar reacțiile lui au fost unele la nervi.