- Retailerul online eMAG a stabilt data Black Friday din acest an, ziua vanzarilor cu reduceri fiind 15 noiembrie, a anuntat marti Iulian Stanciu, CEO-ul companiei. „Va fi o singura zi, in weekendul liber intre cele doua tururi ale alegerilor prezidentiale”, a precizat Stanciu. eMAG a…

- Cum a influențat “Rabla pentru electrocasnice” piața electro-IT. Vanzarile de mașini de spalat, uscatoare și televizoare au explodat Piața romaneasca a bunurilor de folosința indelungata a avut o valoare de 1,436 milioane euro, in prima jumatate a anului, reprezentand o creștere de peste…

- Digi Communications N.V. anunța creșterea cu 25% a EBITDA in primul semestru al anului 2019 fața de primul semestru al anului 2018 • 575 milioane EUR venituri consolidate la nivel de Grup, in semestrul I 2019 (+ 18% fața de sem. I 2018) • 15,5 milioane unitați generatoare de venit (RGU), toate…