Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul, scenaristul si producatorul australian Baz Luhrmann va prezenta cel mai recent film al sau, "Elvis", la Festivalul de la Cannes in cadrul celei de-a 75-a editii a acestui eveniment cinematografic, care se va desfasura in perioada 17 - 28 mai, au anuntat marti organizatorii, citati de EFE.…

- Marele actor nu poate trece nici astazi, dupa aproape trei decenii, de moartea soției sale, cu care a imparțit 29 de ani de mariaj, chiar daca a recunoscut ca a avut și are prietene Dorel Vișan, 84 de ani, este unul dintre cei mai mari și apreciați actori ai teatrului și cinematografiei romanești. Actor…

- Inlocuitorul lui Renault Kadjar este Austral, un SUV electrificat care se remarca prin faptul ca debuteaza cu un nou nivel de echipare sportiv Esprit Alpine la care ne-am putea aștepta sa il vedem implementat pe toata gama Renault. Austral este cel de-al treilea model din planul celor de la Renault…

- Warner Bros. a lansat trailerul viitorului film al lui Baz Luhrmann, „Elvis”, cu Austin Butler și Tom Hanks, caștigator al Oscarului, scrie Euronews. Filmul este despre viața și muzica lui Elvis Presley (Butler) și relația sa cu legendarul sau manager, colonelul Tom Parker (Hanks). Olivia DeJonge joaca…

- Danemarca a anunțat oficial ca este posibil ca, in urmatoarele saptamani, sa stopeze campania de vaccinare contra Covid-19. Ceea ce ar fi o premiera la nivel mondial. Dupa ce a ridicat toate restricțiile, inclusiv purtarea maștii, Danemarca intenționeaza sa puna punct și campaniei de vaccinare contra…

- Pentru prima oara in istorie, o inima de porc a fost transplantata cu succes in corpul unui om. Intervenția de noua ore a avut loc in urma cu trei zile in Baltimore, iar medicii americani au anunțat acum ca este o reușita. Operatia a avut loc vineri si a demonstrat pentru prima data ca inima unui […]…

- Chirurgii medicali au facut o operație in premiera mondiala, in urma cu trei zile. Un barbat de 57 de ani, cu grave probleme cardiace, a primit o inima de porc, dupa ce aceasta i-a fost transplantata. Cum a fost posibil.

- Operație de excepție a chirurgilor americani: pentru prima oara in istorie, o inima de porc a fost transplantata cu succes in corpul unui om. Intervenția de noua ore a avut loc in urma cu trei zile in Baltimore, iar medicii au anunțat acum ca este o reușita.