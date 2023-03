Stiri pe aceeasi tema

- Malcom Edjouma (26 de ani) a deschis scorul in secunda 58 a infruntarii dintre FCSB și CS Universitatea Craiova. Este al treilea cel mai rapid gol al sezonului in SuperLiga. FCSB „a luat-o pe sus” pe CSU Craiova in disputa de pe Arena Naționala. David Miculescu, angajat ideal de Tavi Popescu, a avut…

- Mihai Rotaru, finanțatorul de la CS Universitatea Craiova, nu se teme inainte de meciul cu FCSB. FCSB - CS Universitatea Craiova se disputa azi, de la ora 20:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Prima Sport 1 și Orange Sport 1 Rotaru a amintit de victoria oltenilor din tur,…

- Universitatea Craiova a reusit sa-si adjudece victoria in fata echipei CFR Cluj, sambata seara, pe stadionul “Ion Oblemenco”, in etapa 25 din Superliga. Eroul Stiintei a fost capitanul Andrei Ivan, autorul ambelor goluri. La finalul partidei din Banie, antrenorul ardelenilor, Dan Petrescu, a fost impacat…

- Universitatea Craiova și CFR Cluj se intalnesc sambata seara, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“. Partida conteaza pentru etapa 25 din Superliga. Antrenorul formației campioane, Dan Petrescu, a prefațat partida din Banie, spunand ca se așteapta la o replica buna a Științei. VEZI VIDEO! Citește…

- Finanțatorul echipei Universitatea Craiova , Mihai Rotaru, a transmis ca obiectivul formației din Banie este un loc pe podium, nicidecum doar participarea in play-off. „Nu am spus niciodata ca obiectivul este sa fim in play-off. Play-off-ul este de la sine ințeles pentru Universitatea Craiova. Nu ne…

- Conducerea clubului Universitatea Craiova a anunțat cand iși va prezenta pe antrenor. Astfel, Eugen Neagoe va avea parte de un moment special, o conferința de presa ce va avea loc marți, de la ora 14.00, in sala „Sebastian Domozina“ din incinta stadionului „Ion Oblemenco“. Reunirea echipei va avea loc…

- CS Universitatea Craiova - Chindia | Jovan Markovic (29 de ani) a dublat avantajul oltenilor cu un gol superb. In minutul 29, Alexandru Crețu, marcatorul primului gol, a recuperat un balon la mijlocul terenului, a avansat și a profitat de spațiile imense iscate in apararea nepregatita a oaspeților. …