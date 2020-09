Stiri pe aceeasi tema

- Alegatorii elvetieni se pronunta duminica, prin referendum, asupra unei propuneri a extremei drepte de incetare a liberei circulatii a lucratorilor intre Elvetia si statele membre ale Uniunii Europene, transmit AFP si dpa, potrivit Agerpres.Conform propunerii prezentate de Partidul Popular…

- Elvetienii sunt asteptati duminica la urne pentru a vota in cadrul unui referendum daca vor ca tara lor sa renunte la un acord cu Uniunea Europeana referitor la libera circulatie a persoanelor.

- Alegatorii din Elveția vor decide, duminica, in cadrul unui referendum, daca vor abandona acordul de libera circulație cu Uniunea Europeana, informeaza BBC. Susținatorii acestui demers sunt de parere ca autoritațile vor deține controlul asupra frontierelor proprii și vor ”selecta doar imigranții pe…

- Elvetienii sunt asteptati duminica la urne pentru a vota în cadrul unui referendum daca vor ca tara lor sa renunte la un acord cu Uniunea Europeana privind libertatea de circulatie a persoanelor, dupa o campanie care a expus tensiuni în societate în legatura cu strainii, care reprezinta…

- Elvetienii sunt asteptati duminica la urne pentru a vota in cadrul unui referendum daca vor ca tara lor sa renunte la un acord cu Uniunea Europeana privind libertatea de circulatie a persoanelor, dupa o campanie care a expus tensiuni in societate in legatura cu strainii, care reprezinta un sfert din…

- Elvetienii sunt asteptati duminica la urne pentru a vota in cadrul unui referendum daca vor ca tara lor sa renunte la un acord cu Uniunea Europeana privind libertatea de circulatie a persoanelor, dupa o campanie care a expus tensiuni in societate in legatura cu strainii, care reprezinta un sfert…

- Cea mai scazuta rata de vaccinare din Uniunea Europeana impotriva gripei in randul persoanelor de 65 de ani si peste s-a inregistrat in 2018 in Letonia, Estonia, Slovacia, Slovenia, Lituania si Romania, fata de o medie de aproximativ 41% la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate marti de Oficiul…

- Portugalia a acuzat, miercuri, ca unele state membre ale Uniunii Europene nu respecta obligatia reinstituirii liberei circulatii in spatiul comunitar, iar dupa sesizarile Guvernului de la Lisabona Comisia Europeana a cerut evitarea restrictiilor ineficiente si disproportionate. „Noi stiam ca ni se cerea…