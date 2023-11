Parlamentul elvetian a autorizat aceasta vanzare in septembrie. Consiliul federal anunta intr-un comunicat ca a ”aprobat cererea de exportare a 25 de tancuri de lupta de tip 87 Leopard 2 A4 catre Germania, achizitionate de catre intreprinderea care le-a fabricat, Rheinmetall Landsysteme GmbH”. ”Punctul care a cantarit mult in decizie este faptul ca Berlinul a asigurat Elvetia ca tancurile vor ramane in Germania sau in alte state membre NATO sau UE si vor servi la completarea armamentului”, precizeaza Consiliul. TANCURI DEZAFECTATE Armata elvetiana dispune de 134 de tancuri de tip Leopard 2, care…