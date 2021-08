Elton John & Dua Lipa – „Cold Heart (PNAU Remix)”

Stiri pe aceeasi tema

- Versiunile ei de la „IDGAF”, interpretata original de Dua Lipa, și „No”, a lui Megan Trainer, au devenit virale peste noapte aducandu-i artistei mii de vizualizari și followeri. Unul dintre acei followeri a fost chiar Justin Bieber. Cand acesta a dat peste live-ul SEREI de pe Instagram in care aceasta…

- Mario Fresh (21 de ani) și Alexia Eram (20 de ani), fiica Andreei Esca (48 de ani), formeaza un cuplu din anul 2016. Alexia și Mario s-au cunoscut in vara anului 2015, la aniversarea ei. „A venit sa cante la ziua mea. (…) Mie imi placea de el dinainte sa fim impreuna. Dupa ne-am imprietenit pe 20 și…

- Dua Lipa a fost data in judecata pentru o poza pe Instagram, dupa cum relateaza Billboard. Fotografia in cauza este din 2019 și a fost publicata de artista pe contul ei de Instagram, insa fara a avea permisiunea autorului. Plangerea depusa de avocatul care reprezinta proprietarul drepturilor de autor…

- Vedeta pop Dua Lipa va debuta ca actrita in "Argylle", un thriller de spionaj care are o distributie de vedete, printre care se numara Henry Cavill si Samuel L. Jackson, relateaza EFE. Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Catherine O'Hara si John Cena sunt celelalte nume,…

- Anca Serea (40 de ani) este mama a șase copii. Din mariajul cu artistul Adi Sina (43 de ani), Anca are patru copii, Noah (7 ani), Ava (5 ani), Moise (3 ani) și Leah (1 an și jumatate). In trecut, Anca a fost casatorita cu omul de afaceri Filip Poplingher, care, in urma luptei cu leucemia, s-a stins…

- Elena Marin este din nou in centrul atenției la Survivor Romania 2021 , dupa ce in consiliul de eliminare de sapatmana trecuta, Faimoasei i s-a facut rau cand a inceput sa ii curga sange din nas. Invitat in podcast-ul lui Jador, Catalin Moroșanu, pritetenul bun al Elenei Marin și fost concurent in Republica…

- Oana Roman și Marius Elisei au divorțat la inceputul acestui an, dupa șapte ani de casnicie. De atunci, vedeta s-a ocupat singura de casa și a marturisit ca nu-i este deloc ușor. Dupa desparțirea de Marius Elisei, Oana Roman a ramas in casa cu fiica ei, Isabela, și cu mama ei, Mioara Roman. Vedeta…

- Cum arata actrița Ellen Page dupa ce s-a transformat in barbat Pe actrița Ellen Page o cunoașteți cu siguranța din producții precum Juno sau The Umbrella Academy. La finele anului trecut, a anunțat printr-o scrisoare deschisa faptul ca este transgender și se numește acum Elliot Page. Nu a trecut mult,…