DJ din top 10 mondial la Untold 2024 Organizatorii Festivalului Untold anunta prezenta, la editia din acest an, a unor DJ din top 10 mondial, printre care se numara Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix, Alok si Timmy Trumpet. „UNTOLD, unul dintre cele mai mari festivaluri din lume, se pregateste sa-si deschida portile universului magic in perioada 8-11 august pentru sutele de mii de fani din intreaga lume, pentru care organizatorii pregatesc noi experiente memorabile si un lineup impresionant in care sunt inclusi DJ de top la nivel global: Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix, Alok, Timmy Trumpet, Lost Frequencies, Purple… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

