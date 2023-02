Elon Musk va dezvălui partea a treia a Master Planului Tesla la ziua investitorilor care va fi organizată pe 1 martie In 2006 si 2016, miliardarul si-a prezentat viziunea pentru producatorul de masini electrice, dar multe dintre planuri nu au fost inca realizate. ”Master Plan 3, calea catre un viitor energetic pe deplin durabil pentru Pamant va fi prezentat pe 1 martie”, a scris Musk pe Twitter, miercuri. La adunarea anuala a actionarilor Tesla din august, Musk a spus ca a treia parte a Master Planului sau ”va fi in mod fundamental despre extinderea” atat a productiei de masini, cat si a lantului de aprovizionare care o sustine, cum ar fi materialele si componentele bateriilor. La viitoarea zi a investitorilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania lui Elon Musk, Tesla, a avut un profit record in 2022, mai mare decat a avut vreodata intr-un an fiscal, in pofida inflatiei ridicate, a temerilor privind economia si a perturbarilor din lanturile de aprovizionare. Producatorul de vehicule electrice condus de Elon Musk si-a majorat profitul…

- Reducerile de locuri de munca la Amazon vor afecta peste 18.000 de angajati, mai mult decat se estimase anterior, a recunoscut grupul miercuri, dupa dezvaluirile din Wall Street Journal, care a mentionat 17.000 de plecari, potrivit Le Figaro. Conform datelor raportate la Ministerul de Finante, Amazon…

- Twitter va anula interdicția impusa la finalul lui 2019 privind reclamele politice, a confirmat miercuri un director din cadrul companiei, pentru Reuters , intrucat platforma deținuta de Elon Musk incearca sa creasca veniturile. Compania a scris anunțat marți ca iși va relaxa politica privind publicitatea…

- Accesul pe reteaua de socializare Twitter a fost perturbat in noaptea de miercuri spre joi pentru unii utilizatori care nu au putut sa-si acceseze propriile conturi sau pe alte altora, scrie AFP. Site-ul Downdetector a inregistrat pana la 10.000 de semnalari ale internautilor care s-au plans, cu un…

- Directorul general al Tesla, Elon Musk, a livrat primul camion electric Semi al companiei catre PepsiCo, fara a oferi previziuni actualizate pentru pretul camionului, planurile de productie sau cantitatea de marfa pe care ar putea-o transporta, transmite Reuters. Musk, care a aparut pe scena la un eveniment…

- "Evident ca vrem sa fim foarte atenti si sa fim siguri ca va functiona bine, dar am depus toate documentele noastre la FDA (agentia responsabila de sanatatea publica din Statele Unite) si credem ca in termen de sase luni vom putea avea primul nostru implant intr-un om", a indicat seful Tesla, SpaceX…

- Elon Musk a estimat, miercuri, ca in sase luni start-up-ul sau de neurotehnologie Neuralink va fi capabil sa implanteze primul sau dispozitiv conectat in creierul unui om, pentru a comunica cu computerele direct prin gandire, informeaza AFP. "Evident ca vrem sa fim foarte atenti si sa fim siguri ca…

- Unul dintre obiectivele automobilului reproiectat, cu numele de cod ”Highland”, este reducerea numarului de componente si a complexitatii din interiorul Modelului 3, concentrandu-se in acelasi timp pe caracteristicile pe care cumparatorii Tesla le pretuiesc, inclusiv pe afisaj, potrivit surselor, care…