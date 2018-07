Stiri pe aceeasi tema

- Un fost scafandru al marinei din Thailanda a murit in timpul operațiunii de salvare a membrilor echipei de fotbal și a antrenorului lor, blocați in peștera Tham Luang din Thailanda, relateaza BBC și CNN, citate de Mediafax.

- Miliardarul american Elon Musk s-a oferit sa ajute autoritațile thailandeze in incercarea de a-i aduce la suprafața pe cei 12 copii și pe antrenorul lor blocați intr-o peștera, scrie Digi24.ro.Trei dintre companiile lui Musk, Boring Co. Space Exploration Co. Și Tesla.

- Un salvator al celor 12 copii blocati intr-o pestera din Thailanda, a murit dupa ce le-a dus oxigen. Este vorba de un fost membru al comandourilor Marinei thailandeze, iar tragedia a avut loc din cauza lipsei unei rezerve suficiente de oxigen, relateaza AFP. “Dupa ce a livrat o rezerva de oxigen, pe…

- Cei 12 copii și antrenorul lor refugiați într-o camera a unei peșteri scufundate din Thailanda se pregatesc pentru ce e mai rau, în condițiile în care ploile prognozate pentru vineri ar putea inunda și mai mult caverna, forțând

- 12 copii și antrenorul acestora, blocați de o saptamana și jumatate intr-un complex de peșteri inundate din nordul Thailandei , saluta și se prezinta intr-o inregistrare video publicata miercuri de autoritați, in timp echipele de intervenție depun in continuare eforturi pentru a-i aduce la suprafața.…

- Cei 12 copii, cu varste cuprinse intre 11 și 16 ani, care sunt captivi de 10 zile intr-o peștera inundata din Thailanda , alaturi de antrenorul lor de fotbal, au fost gasiți vii, insa nu pot fi școși in siguranța momentan, ceea ce starnește ingrijorarea autoritaților. Totuși, salvatorii iau in calcul…

