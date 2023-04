Elon Musk, șeful Tesla și Space X a lansat recent GigaBier, o bere marca Tesla Saptamana trecuta, Tesla a anunțat lansarea berii sale GigaBier, care poate fi achiziționata online. Bautura este vanduta intr-o cutie in ediție limitata de trei sticle de 33 de cl, iar prețul este foarte mare. Curioșii vor trebui sa plateasca 89 de euro pentru a spera sa-și inmoaie buzele in aceasta bere de lux, scrie Le Figaro. Fabricata in Germania, bautura din malt celebreaza amplasarea Tesla in aceasta țara, unde a dezvoltat o fabrica de baterii. Berea de lux este vanduta cu mențiunea ca „fiecare sticla are o manșeta neagra lucioasa fara cusur, cu un filigran Giga care stralucește in intuneric”.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

