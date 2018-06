Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul Elon Musk va concedia 9% din angajatii Tesla, pe fondul sporirii presiunilor din partea investitorilor pentru a deveni profitabila si a-si reduce costurile. Este cel mai mare val de concedieri din istoria de 15 ani a Tesla si vine intr-un moment in care compania incearca sa-si…

- Purtatorul de cuvant al firmei de investitii nu a dorit sa comenteze informatia. Obligatiunile convertibile pot fi schimbate pentru un numar predeterminat de actiuni comune.Elon Musk, directorul general al producatorului american de automobile electrice Tesla, este si el miliardar, dar…

- Scaderea preturilor la titei in 2014 a sprijinit cresterea economiei americane, motiv pentru care presedintele Donald Trump sustine ca nu va accepta „majorarea artificiala” a cotatiilor la titei, insa economistii spun ca impactul economic nu va fi la fel ca in trecut, relateaza Bloomberg.…

- Liu Yachao, directorul operational de la TAL Education Group, un furnizor de servicii de meditatii pentru elevii chinezi, a devenit al doilea miliardar al companiei, in conditiile in care valoarea actiunilor firmei s-a dublat in ultimul an, informeaza Bloomberg. Potrivit unui raport publicat anul trecut…

- Aramco din Arabia Saudita este cea mai profitabila companie petroliera pe plan global, a anuntat vineri Bloomberg, dar castigurile sale imense si fluxul de numerar ar putea sa nu justifice inca valoarea sa estimata la 2.000 de miliarde de dolari, transmit Bloomberg si Reuters, informeaza AGERPRES .…

- Michael Dell a platit o suma record de 100,4 milioane de dolari pentru un penthose in cartierul miliardarilor din Manhattan, in cadrul celei mai mari tranzactii din istoria orasului New York, potrivit Fortune.