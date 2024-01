Stiri pe aceeasi tema

- Europa risca sa devina excesiv de dependenta de bateriile chinezești pentru mașinile electrice, in condițiile in care continentul se straduiește sa cada de acord asupra unei strategii coerente pentru a stimula producția interna. Producatorii europeni de automobile vor crește importurile de baterii…

- Toyota Motor si Honda Motor vor investi aproximativ 50 de miliarde de bahti fiecare, in timp ce Isuzu Motors va investi 30 de miliarde de bahti si Mitsubishi Motors 20 de miliarde de bahti, a spus purtatorul de cuvant Chai Wacharoke, adaugand ca acest lucru ar include productia de camionete electrice.…

- BYD, producatorul chinez de vehicule electrice (EV), a anuntat vineri ca va construi o noua baza de productie in Ungaria, la Szeged, transmit Bloomberg si Reuters.Este prima facilitate de producere a vehiculelor electrice a BYD din Europa. Cel mai mare rival chinez al Tesla are deja o fabrica de…

- Investitia vine in timp ce Nio, cu vanzarile de vehicule electrice si profitabilitatea aflate sub presiune intr-un razboi al preturilor inceput de Tesla, a incercat sa sporeasca eficienta reducand o zecime din forta de munca si amanand proiectele care nu fac parte din activitatile de baza. Acordul,…

- Volkswagen vorbeste cu potentiali parteneri, inclusiv cu grupul francez Renault, despre cooperarea in dezvoltarea masinii sale electrice de 20.000 de euro, potrivit unor persoane citate de ziarul german Handelsblatt, transmite Reuters. Producatorul german de automobile este interesat sa coopereze la…

- Nu a fost imediat clar cand vor incepe livrarile. Site-ul web local al BYD a aratat ca compania ofera si automobilul ATTO 3 spre vanzare in Emiratele Arabe Unite. Stirea reflecta o alta incursiune a intreprinderilor chineze in Orientul Mijlociu, in timp ce tensiunile geopolitice au facut mai dificila…

- Comisia Europeana a elaborat planuri de crestere a investitiilor in retelele electrice, inclusiv zeci de proiecte alocate pentru acces prioritar la permise si finantare UE, arata un proiect de document vazut de Reuters.Europa va trebui sa investeasca 584 de miliarde de euro pentru a-si moderniza…

- Europa va trebui sa investeasca 584 de miliarde de euro pentru a-si moderniza retelele electrice in acest deceniu, potrivit estimarilor Uniunii Europene. Multe retele au o vechime de zeci de ani si trebuie adaptate de la modelul traditional al centralelor mari, pe combustibili fosili, la generarea de…