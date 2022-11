Stiri pe aceeasi tema

- Noul proprietar al Twitter a trimis miercuri seara primul mail intern catre angajați in care le transmite sa se pregateasca pentru „vremuri dificile” și in care ii anunța ca munca de la domiciliu este interzisa cu excepția unor cazuri in care iși va personal acordul, relateaza Bloomberg . Musk a spus…

- Au trecut doar cateva zile de cand Elon Musk a facut "curat" in randul angajaților și, dupa ce a concediat aproximativ 50% dintre cei care lucrau la Twitter, miliardarul s-a razgandit și cheama inapoi cateva zeci de persoane pe care le-a disponibilizat. Care este motivul pentru care fondatorul Tesla…

- Meta, compania mama a Facebook si Instagram, planuieste sa concedieze mii de angajati incepand cu saptamana aceasta, in incercarea de a reduce costurile, a relatat ziarul american Wall Street Journal, citand surse familiarizate cu problema, potrivit AFP, citata de Agerpres. Ultimele rezultate trimestriale…

- Noul proprietar al Twitter, Elon Musk, și-a motivat sambata decizia de a reduce jumatate din forța de munca a companiei spunand ca „nu are de ales”, intrucat Twitter pierde mai mult de 4 milioane de dolari pe zi, relateaza BBC. „In ceea ce privește reducerea forței de munca Twitter, din pacate, nu ai…

- Miliardarul a dizolvat consiliul de administrație al Twitter, arata un dosar al companiei, in timp ce angajații Twitter se pregatesc pentru noile restructurari care ar putea viza pana la un sfert din personal, potrivit The Guardian . The Washington Post a relatat luni ca echipa lui Musk a discutat despre…

- Elon Musk a intrat miercuri in sediul Twitter din San Francisco cu o chiuveta in brațe, transmițand un mesaj prin acest gest chiar pe contul sau de Twitter, potrivit news.sky.com . Miliardarul a postat videoclipul la o zi dupa ce s-a informat ca ar putea inchide preluarea site-ului in valoare de 44…

- Elon Musk trebuie sa primeasca din partea Twitter documente deținute de un fost director al companiei, esentiale in calcularea conturilor false de pe platforma, potrivit unui unei hotarari judecatoresti.Conturile bot si spam de pe Twitter au devenit o problema centrala in lupta legala care…

- Conturile bot si spam de pe Twitter au devenit o problema centrala in lupta legala care va stabili daca Musk, care este directorul general al producatorului de vehicule electrice Tesla, trebuie sa finalizeze achizitia companiei de social media, in valoare de 44 de miliarde de dolari. Twitter a primit…