Un actionar al Tesla il da in judecata pe Elon Musk pentru presupuse tranzactii privilegiate cu actiuni, de 7,5 miliarde de dolari

Stiri pe aceeasi tema

- Un actionar al Tesla a intentat joi un proces in care il acuza pe CEO-ul Elon Musk de tranzactii privilegiate, cand a vandut actiuni al producatorului de masini electrice de peste 7,5 miliarde de dolari, la sfarsitul anului 2022. Acesta susține ca antreprenorul miliardar a vandut actiunile inainte ca…

- Actionarul Michael Perry a declarat in procesul intentat la Delaware Chancery Court ca pretul actiunilor Tesla a scazut dupa ce cifrele din trimestrul al patrulea ale companiei au fost facute publice, pe 2 ianuarie 2023, si a sustinut ca Musk ”a beneficiat in mod necorespunzator” de un profit de aproximativ…

- Startup-ul pentru inteligenta artificiala al lui Elon Musk, xAI, a atras 6 miliarde de dolari printr-o finantare din seria B, atingand o evaluare de 24 de miliarde de dolari, investitorii pariind mult pe competitori ai unor companii precum OpenAI in cursa pentru dezvoltarea AI, transmite Reuters, potrivit…

- Tesla a redus prețurile din SUA ale vehiculelor sale Model Y, Model X și Model S cu 2.000 de dolari fiecare, la cateva zile dupa ce livrarile din primul trimestru ale celui mai valoros producator auto din lume nu s-au ridicat la așteptarile pieței, scrie Reuters. Producatorul de vehicule electrice al…

- Tesla va cere actionarilor sa restabileasca pachetul de compensatii pentru directorul general Elon Musk, a carui potentiala valoare depaseste 55 miliarde de dolari, si sa mute sediul corporativ din Delaware in Texas, transmite AP.

- Tesla va cere actionarilor sa restabileasca pachetul de compensatii pentru directorul general Elon Musk, a carui potentiala valoare depaseste 55 de miliarde de dolari, si sa mute sediul corporativ din Delaware in Texas, transmite AP.

- Tesla va cere acționarilor sa restabileasca un pachet salarial in valoare de 55 de miliarde de dolari pentru CEO-ul companiei Elon Musk și sa mute sediul social al producatorului de mașini electrice din Delaware in Texas, transmite AP. Pachetul a fost anulat in ianuarie de un judecator din Delaware,…

- Potrivit clasamentului, actualizat la 4 martie, averea lui Jeff Bezos se ridica la 200 de miliarde de dolari, depasind-o pe cea a lui Elon Musk, evaluara la 198 de miliarde de dolari. Averea CEO-ului LVMH, Bernard Arnault, este estimata la 197 de miliarde de dolari. Jeff Bezos, care nu mai conduce din…