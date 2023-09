Elon Musk e mândru. Optimus, robotul Tesla face progrese Elon Musk a postat cu mandrie pe rețeaua sa X, fosta Twitter, cele mai noi progrese facute de robotul Optimus, creat de inginerii Tesla, și care funcționeaza acum pe aceeași rețea neurala end-to-end, precum automobilele Tesla. Robotul umanoid al celor de la Tesla, Optimus, face din ce in ce mai multe progrese privind mobilitatea sa in spațiul in care se afla. In cel mai nou videoclip postat de Musk pe X, Optimus poate fi urmarit cum efectueaza o autocalibrare, esențiala pentru adaptarea la noile medii. TeslaBotul iși poate folosi senzorii de viziune și poziția articulara pentru a-și localiza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte american Donald Trump le-a cerut miercuri seara, colegilor sai republicani din Congresul SUA, sa blocheze operațiunile guvernamentale neaproband cheltuielile bugetare. Intre republicanii majoritari in Camera Reprezentantilor exista deja neințelegeri privind modul de actiune in privinta…

- X anunta in iulie ca rezerva pentru conturile ”verificate” aceasta aplicatie, care permite urmarirea pe coloane, pe o pagina de Internet, a activitatii conturilor urmarite, a mesajelor private, a listelor de conturi, a tweet-urilor care contin anumite cuvinte, intre altele. Aceasta aplicatie este foarte…

- Mark Zuckerberg, CEO al Meta Corporation, și proprietarul companiei X (fosta Twitter), Elon Musk, sunt gata sa se infrunte fața in fața. Zuckerberg susține ca i-a propus lui Musk sa lupte pe 26 august, dar nu a primit confirmarea. La randul sau, Musk a anunțat ca lupta cu Zuckerberg va fi transmisa…

- Elon Musk a anunțat, vineri, o creștere a numarului de utilizatori ai platformei X, fosta Twitter. In ultima luna, platforma a strans peste 540 de milioane de utilizatori, conform unui grafic prezentat de omul de afaceri. Inainte de a fi achiziționata de catre Musk in octombrie, Twitter avea 229 de…

- Elon Musk, șeful Twitter, a prezentat noul logo al rețelei de socializare, care consta intr-un „X” alb pe fond negru, inlocuind astfel clasicul simbol al pasarii albastre. Prin intermediul unui tweet publicat luni dimineața, directorul general Linda Yaccarino a anunțat: „X este aici! Hai sa facem asta”.…

- Dupa o intarziere de aproape doi ani, producția pentru Tesla Cybertruck, considerat cel mai așteptat pick-up truck din ultima perioada, a inceput in sfarșit. Primul vehicul Cybertruck a ieșit din unitatea de producție numita „Giga Texas”, situata in apropiere de Austin, Texas, și a fost sarbatorit cu…

- 44 de milioane de bife de verificare au fost vandute de Instagram doar intr-o zi, prețul acestora fiind de 15 dolari pe luna. Platforma Instagram, deținuta de compania Meta, a obținut un profit de 660 de milioane de dolari in doar 24 de ore, dupa ce a pus la vanzare bifa albastra de verificare. Aceasta…

- Pana sa intre in ring, Mark Zuckerberg și Elon Musk se dueleaza prin intermediul afacerilor pe care le au in social media. Disputa dintre Elon Musk si Mark Zuckerberg s-ar putea duce si in tribunale, pe langa ringul de lupta, dupa ce Meta a lansat joi o noua retea sociala, numita Threads, care copiaza…