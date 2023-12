Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk a fost invitatul vedeta anul acesta la conferința anuala organizata de partidul de extrema dreapta „Frații Italiei”, condus de premierul italian Giorgia Meloni. Miliardarul a venit insoțit de unul dintre copii și a fost plin de voie buna și zambete, cerand mulțimii sa faca mai mulți italieni,…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a indemnat la eforturi pentru a combate scaderea ratei natalitatii in tara, invocand obligatiile "gospodaresti" ale fiecarui cetatean, relateaza luni Reuters, citand agentia de presa nord-coreeana KCNA, noteaza Agerpres. Kim a facut aceste remarci duminica, in cadrul…

- In lumina soarelui Floridei, un judecator a descoperit dovezi reale ca Tesla, impreuna cu Elon Musk și alte minți luminate ale companiei, erau conștienți ca Autopilot, acel sistem avansat de asistența pentru șoferi, avea defecțiuni. Cu toate acestea, au permis ca mașinile lor sa fie conduse intr-un…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, ca doreste ca de anul viitor sa inceapa scaderea impozitarii muncii pentru cei care au salariul minim pe economie, mentionand ca aceasta masura va fi luata in functie de executia bugetara, transmite Agerpres.ro. „Eu imi doresc ca anul viitor, in functie si…

- Utilizatorii din Noua Zeelanda si Filipine care vor sa-si creeze cont pe X, versiunea web, trebuie sa plateasca un abonament de un dolar pe an. Dincolo de plata abonamentului, utilizatorii mai trebuie sa-si verifice identitatea prin intermediul numarului de telefon, potrivit news.ro.Compania numeste…

- Numarul tinerilor din Italia a scazut cu aproape un sfert in ultimii 20 de ani din cauza scaderii ratei natalitații. In prezent, Italia are cele mai puține persoane cu varste cuprinse intre 18 și 34 de ani, raportat la populația sa, dintre toate țarile din Uniunea Europeana. Intr-un sondaj privind aceasta…

- Numarul tinerilor din Italia a scazut cu aproape un sfert in ultimii 20 de ani din cauza scaderii ratei natalitații, relateaza G4media.ro . In prezent, Italia are cele mai puține persoane cu varste cuprinse intre 18 și 34 de ani, raportat la populația sa, dintre toate țarile din Uniunea Europeana. Intr-un…

- Un organism de reglementare australian a amendat X, platforma de socializare a lui Elon Musk, cu 610.500 de dolari australieni (386.000 de dolari) pentru ca nu a cooperat intr-o ancheta privind practicile de combatere a abuzurilor asupra copiilor, noteaza Reuters. Comisia pentru e-Securitate a amendat…