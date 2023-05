Stiri pe aceeasi tema

- Fostul CEO al Twitter, Jack Dorsey, a criticat in mod deschis conducerea companiei de catre Elon Musk, intr-o serie de postari pe retelele sociale, scriind ca "totul a luat-o razna" si ca Musk "ar fi trebuit sa renunte" la achizitie, relateaza CNBC. Utilizatorii Bluesky, o noua platforma de socializare…

- Utilizatorii Bluesky, o noua platforma de socializare care este prezentata ca o potentiala alternativa la Twitter, au provocat discutia. Acestia l-au intrebat pe Dorsey daca crede ca Musk este liderul potrivit pentru Twitter, la care Dorsey a raspuns: ”Nu”. “Nu. Nici nu cred ca a actionat corect dupa…

- Elon Musk a pierdut vineri, 21 aprilie, aproximativ 12,6 miliarde de dolari din averea sa neta, fiind cel mai mare declin de pana acum, in acest an, potrivit Business Insider, care citeaza indicele miliardarilor realizat de Bloomberg.Elon Musk este in continuare a doua cea mai bogata persoana din lume,…

- Elon Musk a declarat ca administrarea Twitter a fost "destul de dureroasa" și "un rollercoaster", intr-un interviu acordat BBC. Antreprenorul multimiliardar a mai spus ca ar vinde compania daca ar aparea persoana potrivita.Musk, care mai conduce producatorul de automobile Tesla și compania de rachete…

- YouTube, deținut de Alphabet, a anunțat vineri ca a ridicat restricțiile asupra canalului fostului președinte american Donald Trump, dupa o suspendare de peste doi ani, in urma revoltei mortale de la Capitol Hill din 6 ianuarie 2021, noteaza Reuters. Trump are acum acces la vehicule cheie pentru strangerea…

- ChatGPT arata ca inteligenta artificiala a devenit incredibil de avansata si ca este ceva pentru care ar trebui sa ne ingrijoram cu totii, potrivit miliardarului Elon Musk, care a spus ca "Unul dintre cele mai mari riscuri pentru viitorul civilizatiei este inteligenta artificiala", relateaza CNBC. Musk…

- Musk a facut aceasta declaratia participantilor la Summitul Guvernamental Mondial din Dubai, la scurt timp dupa ce a mentionat dezvoltarea ChatGPT. ”Este atat pozitiva, cat si negativa si are o mare, mare perspectiva, o mare capacitate”, a spus Musk. Dar, el a subliniat ca ”odata cu asta vine un mare…

