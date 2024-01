Power Couple Romania – La bine și la greu, show-ul care redefinește relația de cuplu, vine la Antena 1 și AntenaPLAY din 5 februarie, cu o intrecere electrizanta, care aliniaza la start 9 cupluri celebre. Fiecare dintre acestea va fi gata sa dovedeasca forța relației in probe surprinzatoare la inalțimi amețitoare, pe apa, dar și pe uscat, in soarele dogoritor al unor peisaje impresionante. Filmata in Malta, producția de anvergura a Antenei 1, realizata dupa un format internațional de succes, este reality show-ul prezentat de Dani Oțil care dezvaluie cum funcționeaza relațiile perechilor de competitori…