Stiri pe aceeasi tema

- Elita sahului mondial, in frunte cu campionul lumii, norvegianul Magnus Carlsen, s-a reunit pentru prima oara de la debutul pandemiei de coronavirus, la Stavanger (Norvegia), cu ocazia celei de-a opta editii a turneului Altibox Norway Chess, informeaza ziarul sportiv Marca. Meciurile se vor disputa…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat joi inca un deces la Calarasi, numarul pacientilor care au murit din cauza noului coronavirus ajungand la 33. In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 1.639 de cazuri noi de persoane infectate cu COVID – 19,…

- De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul judetului Constanta au fost confirmate 2.172 de persoane infectate cu SARS CoV 2. Pana in prezent, 52 de persoane au decedat din randul celor pozitivate.In urma centralizarii datelor din toate spitalele si clinicile din judetul Constanta, de la…

- Medicii infecționiși atrag atenția ca, din aceasta toamna, lupta cu noul coronavirus va fi și mai crancena, iar cazurile grave ar putea crește și mai mult. "Daca avem ghinionul sa ne infectam in acelasi timp si sa avem 2 afectiuni, adica si gripa, si covid, cu siguranta vom face o forma care va fi…

- Cursa populara a maratonului de la Londra a fost anulata din cauza pandemiei de coronavirus, dar cursa de elita, rezervata atletilor de performanta, se va desfasura pe 4 octombrie, conform agentiei Reuters.Maratonul Londrei, care atragea anual circa 40.000 de alergatori si care permitea strangerea…

- Instituția Prefectului informeaza ca astazi, conform datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta astfel:■ 1.836 pacienți declarați vindecați■ 415 pacienți internați in spitale■ 243 persoane cu test pozitiv aflate la domicilii,…

- In contextul numarului insemnat de infectari cu virusul SARS CoV 2 inregistrat in ultimele zile in judetul Constanta, Prefectura Constanta reitereaza importanta respectarii tuturor masurilor recomandate de specialisti.Facem apel catre populatia judetului Constanta sa respecte normele de distantare sociala,…

- Alte 592 de noi cazuri de coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore, dupa ce cu o zi in urma Romania a avut cel mai grav bilanț. Astfel, total cazurilor a ajuns vineri la 31.381 , potrivit datelor transmise de Grupul de Comunicare Strategica.