Fosta secretara privata a fostului presedinte al Africii de Sud Nelson Mandela, Zelda la Grange, a dezvaluit ca Mandela a facut o gluma intr-una din vizitele sale la Palatul Buckingham in ceea ce priveste greutatea Reginei Elizabeth a II-a. De asemenea, Mandela i-a oferit suveranului britanic numele…

- Charles al III-lea urmeaza sa fie proclamat in mod oficial rege sambata, in cursul unei reuniuni, la Londra, a Consiliului Succesiunii, anunta vineri intr-un comunicat Palatul Buckingham, relateaza AFP. Acest Consiliu se reuneste sambata, incepand de la ora locala 10.00 (12.00, ora Romaniei),…

Clopotele bisericilor au rasunat vineri in intreg Regatul Unit, in memoria reginei defuncte Elizabeth a II-a, care a murit joi la varsta de 96 de ani, dupa 70 de ani de domnie, relateaza AFP, informeaza News.ro.

- Decesul Regiei Elisabeta a II-a aduce cu sine necesitatea schimbarii simbolurilor regale, o operatiune considerata deloc usoara sau ieftina de catre specialisti, transmite The Guardian. Cand George al VI-lea a murit in somn la Sandringham, in primele ore ale zilei de 6 februarie 1952, fiica sa…

Postul național de televiziune din Marea Britanie, BBC, era cooptat in strategia "London Bridge is down", planul special conceput pentru momentul in care ar fi murit regina Elisabeta a II-a.

- La o zi dupa moartea reginei Elisabeta a II-a, regele Charles al III-lea se va intalni astazi, 9 septembrie, cu premierul britanic și se va adresa națiunii. In Marea Britanie, ziua de vineri va fi plina de evenimente oficiale și semi-oficiale care marcheaza moartea suveranei care s-a aflat timp de 70…

- Liz Truss a fost informata despre moartea reginei Elizabeth a II-a la ora locala 16.30, a declarat purtatorul de cuvant oficial al prim ministrului britanic, scrie The Guardian. Ea a primit vestea de la secretarul de cabinet, Simon Case. Dupa declaratia de laDowning Street, Truss a vorbit cu regele…

- Decizia lui Boris Johnson de a accepta sa demisioneze din fruntea Partidului Conservator și a guvernului britanic a generat rapid un val de reacții in Marea Britanie, relateaza BBC și The Guardian . Multe dintre acestea ii cer sa paraseasca acum conducerea guvernului și nu in toamna, dupa alegerea unui…