Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza de proporții in ediția din aceasta seara de la Chefi la cuțite. Feli Donose a gatit zeama de fasole și i-a surprins pe jurați. Ce dezvaluiri a facut artista? Indragita cantareața a primit cuțitul de argint in partea lui Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu.

- Sorin Bontea a luat o cazatura urata la Chefi la cuțite. Incidentul s-a petrecut in timp ce faimosul bucatar și colegii sai, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu, se luptau pentru o amuleta. Extrem de nervos, acesta a rabufnit și s-a razbunat pe aparatura din bucatarie, dand cu robotul de pamant.…

- Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au avut paarte de o tema dificila, in lupta lor pentru amuleta 13 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”. Dupa degustare, Bogdan Alexandrescu (Dexter) a anunțat caștigatorul.

- Surpriza mare in platoul showului Chefi la cuțite. In competiție a intrat vrajitoare Melissa alaturi de fiica sa, iar in afara preparatului pregatit, ea le-a dat juraților și in carți. I-a spus lui Florin Dumitrescu daca caștiga sau nu sezonul 9.

- Dupa ce a degustat farfuriile pregatite de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu, chef Catalin Petrescu a decis cine primește amuleta 11 din sezonul 9 „Chefi la cuțite”.

- Chef Sorin Bontea este unul dintre cei mai apreciați bucatari din Romania, care cunoaște cele mai mari secrete gastronomice, insa puțini știu cine sta mai mult la cratița la el acasa. Juratul de la Chefi la cuțite a recunoscut pe rețelele de socializare.

- Il mai ții minte pe Andrei Ionuț Tanasa de la Chefi la cuțite? Tanarul a fost unul dintre cei mai apreciați foști concurenți ai show-ului culinar, convingandu-l pe chef Florin Dumitrescu sa faca parte din echipa sa. Iata ce mai face acesta, dupa ce a devenit tata pentru a doua oara.

- Paula Andreea, zisa si Sophi, este din Constanta, locuieste in 2 Mai, si a fost aseara, la Chefi la cutite, de la Antena1, cu o reteta de supa crema de dovleac.Absolventa de stiinte politice, aceasta a marturisit faptul ca se ocupa si cu politica, dar si cu gatitul sau turismul.A a decis sa pregateasca…