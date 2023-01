Doua noi spații de logistica vor fi ridicate in zona de Nord-Vest a Bucureștiului, in zona Buftea – Chitila, de catre dezvoltatorul ELI Parks. Suprafața totala ce va fi livrata in acest an este de 42.000 de metri patrați, in apropierea viitoarei centuri A0. ELI Parks continua astfel investițiile in dezvoltare și spații logistice. Compania are deja o rețea de parcuri logistice și industriale de clasa A, dezvoltate in parteneriat cu grupul Element ș i D Craig Real Estate. Construirea celor doua spații logistice reprezinta continuarea implementarii strategiei de dezvoltare a companiei, ELI Park Bucharest…