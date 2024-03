Stiri pe aceeasi tema

- Elevul de clasa a opta din Targu Mureș care și-a batut diriginta pe holurile școlii, suparat ca fusese amendat de polițiști dupa ce provocase un scandal in clasa, a fost reținut pentru 24 de ore. Inainte de a fi incatușat, baiatul iși amenințase profesoara cu moartea. Femeia a ajuns la spital.Elevul…

- Cadrul didactic a cerut ajutorul paznicului școlii in momentul in care tanarul de numai 15 ani a inceput sa o injure și sa ii arate semne obscene și s-ar fi urcat pe dulap. Elevul a fost imobilizat pana la sosirea polițiștilor.Baiatul a primit o amenda in valoare de 500 de lei și mama acestuia a fost…

- Liceanul care a incercat sa-i taie beregata profesoarei de japoneza, pentru a scapa de exemporal, a gasit o metoda inedita de a fenta arestul la domiciliu, unde se afla de aproape un an: se plimba din medic in medic, prin Capitala, deși instanța l-ar putea interna intr-un spital de specialitate, ca…

- Potrivit autoritaților, atacul a avut loc in plina zi in cel mai frecventat parc din oraș. Elevul a fost abordat de adolescentul de 17 ani, care i-a cerut o țigara. Pentru ca nu a vrut sa ii dea, agresorul a scos un cuțit și l-a atacat.„Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la unitatea de…

- Un șofer a fost injunghiat in umar, joi, in urma unui scandal in trafic. Incidentul a avut loc in Sectorul 4 al Capitalei, pe bulevardul Constantin Brancoveanu, de un alt șofer, de 35 de ani, scrie Agerpres. Agresiunea a avut loc joi, in jurul orei 08.30. Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție…

- Au aparut detalii șocante cu privire la elevul de 14 ani, care a murit la Colegiul Militar din Alba Iulia. Baiatul trecea prin momente grele și a lasat un bilet de adio, inainte sa cada de la etajul 4 al camerei sale din internat. Acesta le-a transmis un mesaj dur parinților lui.