Elevii in prim-plan! Politistii din Constanta discuta cu ei despre siguranta si responsabilitate

Stiri pe aceeasi tema

- Invațatoare, inregistrata in timp ce jignea copiii de la clasa. Femeia a fost reincadrata in sistemul de invațamant in 2023, la o instituție din municipiul Constanța. Autoritațile o aveaau in vizor inca din ianuarie 2024. „Tampita pamantului, te-a apucat vanzoleala”. Invațatoare, inregistrata in timp…

- La data de 19 martie a.c., politistii din Politiei Orasului Murfatlar au desfasurat o actiune pe linia delicventei juvenile si a victimizarii minorilor in unitatile de invatamant si in zona adiacenta, potrivit IPJ Constanta. "In cadrul activitatilor desfasurate, au fost legitimate 15 persoane, au fost…

- Elevii de toate varstele, parintii, profesorii sunt invitati sambata, 23 martie 204, incepand cu ora 10.00, in Portul Turistic Tomis din Constanta, la evenimentul dedicat Zilei Politiei Romane.Potrivit IPJ Constanta, se va prezenta tehnica utilizata de agentii de politie, robotii de detectare explozibil,…

- Liceul cu Program Sportiv (LPS) „Iolanda Balas Soter” amenajeaza prima incinta de tip „Safe space”, un concept de camera in care elevii se pot relaxa si pot purta conversatii cu un psiholog in scopul gestinonarii emotiilor negative sau atunci cand se confrunta cu situatii personale. Proiectul este desfasurat…

- Polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, prin compartimentele de specialitate au desfașurat ieri o activitate la Școala Gimnaziala „Gheorghe Tatarescu” din Targu Jiu, pentru prevenirea violenței in școli, fenomenelor de absenteism sau abandon școlar, delincvența juvenila, dar și…

- Politistii constanțeni au gasit peste 5,2 milioane de comprimate si 50.000 de fiole cu substante dopante, in valoare de aproximativ 3 milioane de euro, la perchezițiile facute sambata in Constanta si Navodari. Doua persoane au fost reținute. 36 de percheziții domiciliare au avut loc sambata. Au fost…

- Politistii au descoperit, in urma perchezitiilor efectuate sambata in Constanta si Navodari, peste 5,2 milioane de comprimate si 50.000 de fiole cu substante dopante, in valoare de aproximativ 3 milioane de euro, in cauza fiind retinute doua persoane, a anuntat IGPR.

- Politistii fac cercetari intr-un dosar de contrabanda cu tigari si substante dopante. Au facut astazi 36 de perchezitii la Constanta si Navodari, in casele unor suspecti. In urma cercetarilor, au confiscat tigari netimbrate, despre care cred ca ar contine substante dopante. Anchetatorii vor sa afle…