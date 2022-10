Elevii din Dolj mai au de așteptat pentru lapte, corn și măr Licitațiile pentru lapte, corn și mar sunt in desfașurare, deși au inceput din vara. Reprezentanții Consiliului Județean Dolj spun ca, cel mai probabil, elevii vor primi corn și mar dupa prima vacanța din acest an școlar. Toate loturile pentru lapte, corn și mar au fost scoase la licitație din 22 iunie, dar deocamdata doar pentru mar și produse de panificație sunt firme care s-au calificat. Pentru lapte și produse lactate, procedura a fost reluata, spun reprezentanții Consiliului Județean Dolj, intrucat a fost o singura oferta depusa, iar firma inscrisa nu a raspuns la solicitarile de clarificari.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 12 școli generale și doua licee din Alba vor beneficia de peste 1,5 milioane de euro, pentru reducerea abandonului scolar Un numar de 12 scoli generale si doua licee din Alba vor primi, in total, peste 1,5 milioane de euro, prin Programul National pentru Reducerea Abandonului Scolar (PNRAS). Elevii…

- Un studiu a analizat indeaproape produsele de origine animala și a descoperit, in mod surprinzator, ca anumite produse lactate pot proteja impotriva diabetului. Carnea, pe de alta parte, crește enorm riscul. Diabetul de tip 2 este cea mai frecventa forma de diabet și apare atunci cand pancreasul nu…

- Descopera acum magia poveștilor și a fabulelor nemuritoare, alaturi de cei mici! Fiecare carte din colecția “Primele mele povești” vine cu niște ilustrații minunate și poate fi cumparata doar de pe colecții.libertatea.ro sau de la chioșcurile de difuzare a presei. Aceasta serie de 40 de carți minunate…

- Breaza, cunoscut celor care trec astazi spre Valea Prahovei ca o scurtatura data de sistemele de navigație pentru a evita aglomerația de pe DN1, are mari șanse sa devina un oraș cu adevarat european, folosindu-se și de istoria sa bogata, dar și de potențialul turistic inca neexploatat cum se cuvine.…

- Elevii de clasa a VIII-a vor incheia cursurile in acest an școlar pe 9 iunie, urmand sa susțina examenele naționale in perioada 19-22 iunie 2023, potrivit calendarului publicat in Monitorul Oficial. Inscrierea candidaților se face automat de catre secretariatele școlilor in perioada 6 – 9 iunie. Primele…

- Inceput de an școlar din 5 septembrie. Noutațile pentru clasele primare, gimnaziu și liceu. Ce trebuie sa știe elevii și parinții Anul școlar 2022-2023 incepe din 5 septembrie, intr-o structura diferita fața de ce a fost pana acum. In loc de trimestre sau semestre, elevii vor avea module de cursuri…

- Veta Biriș e una dintre cele mai cunoscute cantarețe de muzica populara din Romania. Artista locuiește de cand s-a nascut la țara, intr-un sat din județul Alba. Niciodata nu s-a gandit sa se mute de acolo, nici acum, la varsta de 72 de ani, nu are de gand sa faca asta. Veta Biriș a locuit o buna perioada…

- Tara noastra a importat mai mult lapte brut, cu aproape 16%, adica 9.500 de tone, in primele cinci luni ale anului, arata cifrele informatiile Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri.