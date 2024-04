Elevii din Butimanu vor învăța cu ajutorul unor echipamente digitale performante Se schimba fundamental modul de predare invațare in școlile din comuna Butimanu. Cu fonduri europene au fost achiziționate display-uri multifuncționale și interactive și computere performante. „Prin PNRR am inceput dotarea Școlii Butimanu cu echipamente digitale performante, moderne și utile. Contractul semnat in vara anului trecut pentru ,,Modernizare prin dotari materiale a unitaților de invațamant din ... Citește mai mult Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

