Elevii din mediul rural inscriși in clasa pregatitoare in anul școlar 2022-2023 vor primi rechizite prin programul „Primul Ghiozdan”. Hotararea a fost adoptata, luni, 30 mai, la Ședința Ordinara a Consiliului Județean Argeș. Pachetul va conține produsele necesare participarii la procesul instructiv – educativ pentru elevii din clasa zero. Suma alocata este de 340.000 lei. […]