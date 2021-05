Elevii ar putea să participe la festivitățile de absolvire și la banchet, în număr limitat De la 1 iunie, intra in vigoare noile masuri de relaxare promise de Guvern. Astfel, elevii ar putea sa participe la festivitațile de absolvire sau la banchet, potrivit alephnews.ro. „Referitor la micile banchete sau serbari pe care ar putea sa le aiba absolvenții de clasa a VIII-a sau a XII-a. Deja știm din declarațile pe care le-au facut premierul și președintele ca este foarte posibil sa fie permise mici serbari de acest tip, cu un numar limitat de participanți”, a transmis prefectul Capitalei Alin Stoica. Pe de alta parte, elevii din clasele terminale abia așteapta serbarile de final de an.… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

