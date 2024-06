Stiri pe aceeasi tema

- Un episod riscant pentru campania presedintelui american Joe Biden, procesul pentru detinere ilegala de arma de catre fiul sau Hunter, incepe luni, 3 iunie, in fata unui tribunal federal din SUA, relateaza France-Presse, potrivit Agerpres.Cu un trecut umbrit de adictii si afaceri dubioase in strainatate,…

- Campania de realegere a lui Joe Biden și-a intensificat atacurile la adresa lui Donald Trump in legatura cu condamnarea sa penala din New York, in timp ce democrații l-au indemnat pe președinte sa profite de verdictul de vinovație ca arma electorala impotriva rivalului sau republican. Potrivit Financial…

- Robert De Niro si-a facut o aparitie surpriza in fata camerelor de luat vederi marti, in apropierea tribunalului din New York, pentru a-l ataca pe Donald Trump, un „clovn” care ar putea deveni un „tiran”, actorul exprimandu-si sprijinul pentru Joe Biden in plina campanie prezidentiala, informeaza AFP.

- Donald Trump l-a acuzat pe președintele Joe Biden ca „ia partea” teroriștilor din Hamas, inainte sa intre la audierile cu Stormy Daniels, din procesul penal de la New York. El denunta drept o ”rusine” amenintarile de incetare a livrarii de obuze in cazul unei ofensive israeliene in Rafah.

- Presedintele american Joe Biden a transmis joi ca „ordinea trebuie sa prevaleze”, in fata unui val de manifestatii in universitatile americane in sustinerea palestinienilor din Gaza, manifestatii care il pun intr-o pozitie delicata din punct de vedere politic, informeaza AFP. „Manifestatiile violente…

- Donald Trump a devenit din nou ținta criticilor, dupa ce a postat un clip care il infațișeaza pe Joe Biden legat. Filmarea a fost realizata in New York și surprinde o camioneta impodobita cu steaguri pro-Trump, care are pictata partea din spate cu imaginea lui Biden avand mainile și picioarele legate.…