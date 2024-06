Stiri pe aceeasi tema

- „Astazi, 3 iunie 2024, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 14 Poliție au fost sesizați, de catre Serviciul Roman de Informații, cu privire la faptul ca un barbat ar fi incercat sa se autoincendieze.La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul subunitații,…

- Suma de 500.000 de lei pentru fiecare, trebuia achitata in termen de 7 zile de la data instituirii masurii de cercetare sub control judiciar.La ieșire de la sediul Direcției Naționale Anticorupție, acesta nu a vrut sa le explice jurnaliștilor de ce ii reprezinta pe ambii generali și a declarat ca, „se…

- Fostul adjunct al Serviciului Roman de Informații, Florian Coldea și șeful direcției Juridice din SRI, Dumitru Dumbrava, au fost puși, in cursul nopții de joi spre vineri, sub control judiciar pe cauțiune pentru 60 de zile de catre procurorii DNA de la Secția I perntru Combaterea Faptelor de Corupție,…

- Un barbat din Bucuresti si-a agresat concubina si a alungat-o din locuinta situata in Sectorul 5, ramanand incuiat in casa cu cei doi copii ai lor, de 4 luni. Incidentul a avut loc miercuri seara. Negocierile cu polițiștii chemați la fașa locului au esuat, echipa de asalt imobilizand barbatul. In urma…

- Vineri la ora 19.02, Secția de Poliție Burdujeni a fost sesizata prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca un barbat a incercat sa sustraga bunuri din incinta unui magazin de bricolaj din municipiul Suceava. Cu ocazia cercetarilor efectuate, intr-o zona adiacenta au fost identificați doi agenți de paza,…

- Decizia a fost luata cu unamitate de membrii sectiei in cadrul sedintei de marti, 23 aprilie 2024.Procurorul Emanuel Sergiu Codrut Popescu ramane seful Parchetului de pe langa Judecatoria Macin, a decis Sectia pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Decizia a fost luata cu unamitate…

- „La data de 6 martie 2024, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 25 Poliție au pus in executare patru mandate de aducere, in Municipiul București, intr-un dosar privind savarșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.In…